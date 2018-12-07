ГК "Дальрео" продала недостроенный Hilton в Хабаровске, его переделают под жилой дом

07.12.18 10:23

© РИА Новости. Илья Питалев

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Дальрео" продала компании "Архстрой" недостроенное здание в центре Хабаровска, в котором предполагалось разместить отель DoubleTree by Hilton, сообщил "Интерфаксу" представитель компании-покупателя.

"Сделка состоялась этой осенью, на данный момент она завершена", - сказал он, не уточнив стоимость покупки.

В Instagram-аккаунте "Архстроя" сообщается, что компания планирует переделать недостроенный отель под жилой дом бизнес-класса. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020 года. На момент покупки на 100% готов монолитный каркас здания.

"В настоящее время проходят этапы перевода строение под жилой дом, строители зайдут на площадку в декабре. Окончательная смета работ пока не готова", - добавил представитель "Архстроя".

В "Дальрео" воздержались от комментариев.

Как сообщалось, ГК "Дальрео" планировала инвестировать 2,2 млрд рублей в строительство в Хабаровске отеля, управлять которым будет международный гостиничный оператор Hilton Worldwide. Компания планировала построить 14-этажный отель на 209 номеров, рядом - 16-этажный бизнес-центр. Договор о реализации проекта между хабаровской компанией и Hilton Worldwide был подписан в 2015 году. За основу строительства объекта в Хабаровске был взят проект Hilton, реализованный в Новосибирске.

В сентябре 2018 года строительство было заморожено

Группа "Дальрео" - один из хабаровских девелоперов, занимается строительством, арендой, продажей и управлением объектов коммерческой недвижимости. Компания построила 6 бизнес-центров общей площадью 70 тыс. кв. метров, которыми самостоятельно управляет.

Хабаровская группа компаний "Архстрой" образована в 2006 году, занимается проектированием, возведением зданий и сооружений, продает стройматериалы, разрабатывает собственный песчаный карьер.

Hilton Worldwide в настоящее время управляет в РФ 24 отелями под брендами DoubleTree, Hampton by Hilton, Hilton и Hilton Garden Inn. В том числе 6 отелей работают под брендом DoubleTree: два в Москве и по одному в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Тюмени.