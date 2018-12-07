Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
  
Пригрозили выходом: США дали России 2 месяца на исполнение ДРСМД
   
На замену: командующий ВМС Украины предложил обменять себя на арестованных моряков
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
07.12.18 10:32

Астраханский депутат похудел на 4 кг на "прожиточной диете"

© РИА Новости. Игорь Бойко
7 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутат думы Астраханской области Петр Кириллов на третьей неделе эксперимента по выживанию на региональный прожиточный минимум потерял в весе, а также вынужден был отказаться от спорта и развлечений, сообщил парламентарий агентству "Интерфакс-Юг" в пятницу.

"Я потерял порядка 4 кг веса. В течение уже трех недель трачу на питание около 150 рублей в день, чтобы уложиться в прожиточный минимум. Постоянно испытываю чувство голода. Не могу позволить себе фруктов, орехов, которые так люблю, - только одно яблоко в день", - сказал П. Кириллов.

Он уточнил, что также ему пришлось отказаться от занятий спортом, поскольку абонемент в спортзал - "роскошь с учетом прожиточного лимита".

"У меня и сил не хватит на тренировки с учетом моего питания. В целом, я не могу себе ничего позволить, даже чашки кофе в любом из местных кафе. Она будет стоить столько, сколько я трачу на питание за целый день", - добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что за время эксперимента ни разу не был в кинотеатре, который тоже стал слишком дорогим развлечением. Кроме того, по словам П. Кириллова, полученные на днях счета за коммунальные услуги для его однокомнатной квартиры составили 2 тыс. рублей и обеспечили ему перерасход прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что представитель астраханского отделения ЛДПР начал свой эксперимент в середине ноября, чтобы доказать несостоятельность прожиточного минимума (в него входят плата за услуги ЖКХ, транспортные расходы, покупка одежды, бытовой химии и другое). Он составляет в Астраханской области 10 126 рублей, из которых 4 тыс. 670 рублей, как предполагает продуктовая корзина региона, планировалось потратить на питание.

По расчетам депутата, в сутки он может позволить себе 363 гр хлеба и крупы, 206 гр картофеля, 335 гр овощей, 164 гр фруктов, 65 гр сахара, 160 гр мяса, 55 гр рыбы, около 700 мл молока, половину яйца, 33 гр растительного масла, 13 гр специй и чая.

Парламентарий пообещал итоговый результат огласить на заседании областной думы и выступить за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря
.
  06.12.18 11:59
ЦБ РФ аннулировал лицензию Экономикс-банка
.
  06.12.18 11:54
Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных за зиму 13 см
.
  06.12.18 11:48
В Москве создано Управление долевого строительства
.
  06.12.18 11:37
Восемь экскурсионных "Зимних экспрессов" запустят между столицей и городами Подмосковья


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket