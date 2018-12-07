Астраханский депутат похудел на 4 кг на "прожиточной диете"

07.12.18 10:32

© РИА Новости. Игорь Бойко

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутат думы Астраханской области Петр Кириллов на третьей неделе эксперимента по выживанию на региональный прожиточный минимум потерял в весе, а также вынужден был отказаться от спорта и развлечений, сообщил парламентарий агентству "Интерфакс-Юг" в пятницу.

"Я потерял порядка 4 кг веса. В течение уже трех недель трачу на питание около 150 рублей в день, чтобы уложиться в прожиточный минимум. Постоянно испытываю чувство голода. Не могу позволить себе фруктов, орехов, которые так люблю, - только одно яблоко в день", - сказал П. Кириллов.

Он уточнил, что также ему пришлось отказаться от занятий спортом, поскольку абонемент в спортзал - "роскошь с учетом прожиточного лимита".

"У меня и сил не хватит на тренировки с учетом моего питания. В целом, я не могу себе ничего позволить, даже чашки кофе в любом из местных кафе. Она будет стоить столько, сколько я трачу на питание за целый день", - добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что за время эксперимента ни разу не был в кинотеатре, который тоже стал слишком дорогим развлечением. Кроме того, по словам П. Кириллова, полученные на днях счета за коммунальные услуги для его однокомнатной квартиры составили 2 тыс. рублей и обеспечили ему перерасход прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что представитель астраханского отделения ЛДПР начал свой эксперимент в середине ноября, чтобы доказать несостоятельность прожиточного минимума (в него входят плата за услуги ЖКХ, транспортные расходы, покупка одежды, бытовой химии и другое). Он составляет в Астраханской области 10 126 рублей, из которых 4 тыс. 670 рублей, как предполагает продуктовая корзина региона, планировалось потратить на питание.

По расчетам депутата, в сутки он может позволить себе 363 гр хлеба и крупы, 206 гр картофеля, 335 гр овощей, 164 гр фруктов, 65 гр сахара, 160 гр мяса, 55 гр рыбы, около 700 мл молока, половину яйца, 33 гр растительного масла, 13 гр специй и чая.

Парламентарий пообещал итоговый результат огласить на заседании областной думы и выступить за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).