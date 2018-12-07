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07.12.18 10:41
Аграрии Дагестана через МФЦ смогут приобретать сельхозтехнику в лизинг
Соответствующее соглашение подписали глава Минэкономразвития республики Осман Хасбулатов, генеральный директор АО "Дагагроснаб" Чамсутин Мутуев и директор МФЦ в Дагестане Магомедэмин Арсланалиев.
Заключить договор республиканского, федерального и коммерческого лизинга смогут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. В рамках сделки появится возможность приобрести комбайны, тракторы, спецтехнику.
АО "Дагагроснаб" было создано в 2004 году путем преобразования ГУП "Дагестанагроснаб". Основной задачей предприятия является обеспечение новейшей техникой, оборудованием сельскохозяйственного назначения и запасными частями сельхозпроизводителей. Компания является оператором в республике по федеральному, республиканскому и коммерческому лизингу сроком до 8 лет и возможностью субсидирования.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Минимущества Дагестана владеет 100%-ой долей в уставном капитале компании.
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