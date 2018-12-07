В Бурятию и Забайкалье можно будет прибывать по электронной визе

07.12.18 10:55

© РИА Новости. Руслан Кривобок

Минвостокразвития подготовило проект постановления правительства РФ о распространении режима электронных виз на международные аэропорты Бурятии и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства.

"Проект решения (постановления правительства) о распространении механизма электронных виз на эти два региона нами подготовлен. С 1 июня 2019 года по электронной визе можно будет прибывать в Бурятию и Забайкальский край", - заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, которого цитирует пресс-служба.

По оценкам Минтранса России, пункты пропуска в международных аэропортах Читы и Улан-Удэ имеют все необходимое техническое оснащение для работы с электронными визами.

Как сообщалось, в июле текущего года премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому въезд в Россию иностранцев по электронным визам распространяется на международные аэропорты всех регионов Дальнего Востока. До этого времени упрощенный въездной режим действовал только в отношении свободного порта Владивосток.

Указом президента России в ноябре текущего года Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.