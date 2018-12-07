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07.12.18 10:55
В Бурятию и Забайкалье можно будет прибывать по электронной визе
"Проект решения (постановления правительства) о распространении механизма электронных виз на эти два региона нами подготовлен. С 1 июня 2019 года по электронной визе можно будет прибывать в Бурятию и Забайкальский край", - заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, которого цитирует пресс-служба.
По оценкам Минтранса России, пункты пропуска в международных аэропортах Читы и Улан-Удэ имеют все необходимое техническое оснащение для работы с электронными визами.
Как сообщалось, в июле текущего года премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому въезд в Россию иностранцев по электронным визам распространяется на международные аэропорты всех регионов Дальнего Востока. До этого времени упрощенный въездной режим действовал только в отношении свободного порта Владивосток.
Указом президента России в ноябре текущего года Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.
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