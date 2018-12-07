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ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин

фото сайта ВДНХ
7 декабря. Interfax-Russia.ru - Обновление территории и павильонов ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в 2018 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на награждении лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2018".

"Самым знаковым объектом этого года, на мой взгляд, стал исторический, культурный, архитектурный комплекс ВДНХ. В нем отразилась вся та работа, которую мы делали. Мы создавали и реставрировали не только отдельные здания, но и все общественное пространство, которое располагалось вокруг", - сказал С.Собянин.

Как одну из самых сложных работ он привел в пример реставрацию фонтана "Золотой колос", который был настолько разрушен, что его было "страшно трогать". "Тем не менее, он восстановлен, и вокруг раскинулся ландшафтный парк, благоустроены пруды", - отметил мэр столицы.

Градоначальник также акцентировал внимание на восстановлении павильона "Космос", реставрация которого раньше не представлялась возможной. "Буквально несколько лет назад там был рынок и полная разруха, когда на голову сыпались стекла и ржавые детали конструкции", - отметил мэр. Сегодня же, по словам С.Собянина, в "Космосе" буквально "по крохам собрана гигантская коллекция истории освоения космоса".

С.Собянин сообщил, что работы на ВДНХ продлятся ещё в течение примерно двух лет. "Я думаю, что буквально год-два, и вся эта красота заискрится, засветится новыми красками, и это будет жемчужина не только Москвы, но и мировая жемчужина", - отметил он.

Мэр Москвы напомнил, что всего за 8 лет в Москве отреставрировано 1167 объектов культурного наследия, большая часть из которых восстановлена за счет инвесторов. "Это говорит о том, что процесс запущен, и я надеюсь, что он будет постоянным - постоянное обновление Москвы, постоянное обновление культуры, памятников. Это город, который будет постоянно молодым, благодаря вам", - обратился мэр Москвы к представителям архитектурного сообщества столицы.

"Московская реставрация" - профессиональный конкурс проектных и реставрационных организаций. Его задача - определить наиболее выдающиеся работы в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры Москвы. Конкурс проходит ежегодно с 2011 года.

Цель конкурса - развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры. Конкурс проводится по номинациям: за лучший проект реставрации и/ или лучший проект приспособления к современному использованию, за высокое качество ремонтно-реставрационных работ, за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ, за научно-исследовательскую работу и научно-методическое руководство.

Начиная с 2011 года лауреатами конкурса стали 289 человек и организаций. В этом году для участия в конкурсе было подано рекордное число заявок - 105.

Победы в конкурсе были присуждены за реставрацию таких знаковых для Москвы объектов, как фонтан "Золотой колос", павильоны "Космос" и "Земледелие" на ВДНХ, Малый театр, церковь "Большое Вознесение‘‘ на Большой Никитской улице, особняк Кекушевой на Остоженке и ряд других.

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