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07.12.18 11:43
Заключенные в исправительной колонии в Якутске объявили голодовку и зашили себе рты
7 декабря. Interfax-Russia.ru - Восемь человек объявили голодовку в исправительной колонии N1 Якутска из-за плохих, по их заявлениям, условий содержания, четверо участников протеста зашили себе рты, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова.
"Информация о голодовке поступила 6 декабря. Причиной являются тяжелые условия пребывания, у заключенных нет даже теплой формы одежды", - сообщила М.Семенова.
Кроме того, причиной протеста заключенные называют избиения сотрудниками колонии.
М.Семенова отметила, что информация о голодовке заключенных и проведенной Общественной наблюдательной комиссией проверке направлена в контролирующие органы.
"Информацию направили в прокуратуру Якутии, уполномоченному по правам человека в Якутии, УФСИН России и РС (Я), Общественную палату РФ. Сегодня они уже должны были там побывать", - сообщила М.Семенова.
В УФСИН Якутии агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что официальный комментарий поступит в ближайшее время.
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