Заключенные в исправительной колонии в Якутске объявили голодовку и зашили себе рты

07.12.18 11:43

© РИА Новости. Алексей Филиппов

*** Они требуют улучшения условий содержания

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Восемь человек объявили голодовку в исправительной колонии N1 Якутска из-за плохих, по их заявлениям, условий содержания, четверо участников протеста зашили себе рты, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова.

"Информация о голодовке поступила 6 декабря. Причиной являются тяжелые условия пребывания, у заключенных нет даже теплой формы одежды", - сообщила М.Семенова.

Кроме того, причиной протеста заключенные называют избиения сотрудниками колонии.

М.Семенова отметила, что информация о голодовке заключенных и проведенной Общественной наблюдательной комиссией проверке направлена в контролирующие органы.

"Информацию направили в прокуратуру Якутии, уполномоченному по правам человека в Якутии, УФСИН России и РС (Я), Общественную палату РФ. Сегодня они уже должны были там побывать", - сообщила М.Семенова.

В УФСИН Якутии агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что официальный комментарий поступит в ближайшее время.