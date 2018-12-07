РФ готова к обсуждению с Штатами вопроса о размещении ГЛОНАСС на территории США

07.12.18 12:17

© РИА Новости. Игорь Руссак

7 декабря. Interfax-Russia.ru - В "Роскосмосе" заинтересованы в диалоге с американской стороной о размещении станций ГЛОНАСС на территории США.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации, переговоры с американской стороной о взаимодополняемости навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, в том числе путем размещения соответствующих станций, велись с американской стороной до 2014 года.

"Эта проблематика, касающаяся работы глобальных навигационных систем, регулярно обсуждается и сейчас, в том числе с участием американских коллег, на многосторонних форумах. Готовы вести этот диалог в двустороннем формате при проявлении интереса со стороны партнеров", - сказали в пресс-службе.