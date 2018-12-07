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07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
"В районе дома 3/7 на Покровке водитель такси марки "Kia Ceed", по предварительным данным, сбил двоих человек на тротуаре и еще одного протащил на капоте. После этого водитель скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двое пострадавших получили тяжелые травмы. В городе объявлен план "Перехват".
В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что наезд на пешеходов был совершен по адресу: Покровский бульвар, 8.
"Был совершен наезд на двоих пешеходов, автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами", - сказал сотрудник пресс-службы.
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