Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве

07.12.18 12:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Таксист в центре Москвы сбил троих пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"В районе дома 3/7 на Покровке водитель такси марки "Kia Ceed", по предварительным данным, сбил двоих человек на тротуаре и еще одного протащил на капоте. После этого водитель скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших получили тяжелые травмы. В городе объявлен план "Перехват".

В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что наезд на пешеходов был совершен по адресу: Покровский бульвар, 8.

"Был совершен наезд на двоих пешеходов, автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами", - сказал сотрудник пресс-службы.