Жителей Шекснинского района Вологодчины обеспечат качественной водой к 2020 году

07.12.18 13:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Вологодской области к 2020 году рассчитывают обеспечить всех жителей Шекснинского района качественной питьевой водой, сообщает пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

"Перед всеми муниципалитетами в прошлом году мной была поставлена задача - запустить программу строительства и реконструкции очистных сооружений с централизованной системой водоснабжения для того, чтобы обеспечить 100% жителей качественной водой. Решить эту проблему в Шекснинском районе необходимо до 2020 года", - цитирует О.Кувшинникова пресс-служба.

Он добавил, что в настоящее время в районе питьевой водой надлежащего качества обеспечено лишь около 20% населения. Фиксируется повышенная мутность и цветность, в воде присутствуют железо и другие загрязнители.

Глава региона поручил провести в течение трех лет комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных очистных сооружений с переходом на двухступенчатую схему очистки воды в поселке Шексна. Для этого в рамках реализации подпрограммы "Вода Вологодчины" предусмотрена субсидия из областного бюджета порядка 170 млн рублей.