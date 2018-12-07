Скандинавский циклон принесет в Петербург мокрый снег, ветер и гололедицу

07.12.18 13:25

© РИА Новости. Сергей Красноухов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - В выходные дни по Петербургу и Ленинградской области ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега и мокрого снега, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в пятницу.

Определять ее будет приближающийся циклон, который остается над югом Скандинавии и Балтийским морем. Наши районы будут находиться в восточной части циклона. Ветер постоянно южного направления до 7-12 м/с.

Прохождение атмосферных фронтов через территорию всего Северо-Запада принесет осадки в виде снега, в дневные часы мокрого снега. Местами по территории области вероятно налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью ожидается ниже нуля, до минус 6, днем - до 4 градусов тепла. Положительная температура воздуха ожидается вблизи акватории Финского залива.

На дорогах в течение всего периода сохранится гололедица.

В Петербурге ночью будет идти снег, а днем мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.