Назначен новый заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности

07.12.18 13:48

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Заместителем председателя правительства Ленинградской области по безопасности назначен Валерий Пикалев, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В соответствии с юридической процедурой, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении нового зампреда правительства, кандидатуру которого согласовали депутаты областного Законодательного собрания", - говорится в сообщении.

В.Пикалев родился 2 сентября 1968 года. С 1986 по 2018 годы В.Пикалев проходил службу в Вооруженных силах РФ, работал на различных должностях в системе органов исполнительной власти. Так, ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Новгородской области.

Как сообщалось, в ноябре бывший зампредседателя правительства Ленобласти по безопасности Андрей Бурлаков перешел на работу аппарат полномочного представителя президента в СЗФО.