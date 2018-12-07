Алтайский край избежит резкого роста цен на хлеб, запасов зерна достаточно - власти

07.12.18 13:53

© РИА Новости. Владимир Вяткин

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Резких колебаний цен на муку и хлеб Алтайскому краю удастся избежать, несмотря на растущие цены на зерно, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

"По состоянию на 1 ноября на заготовительных и перерабатывающих предприятиях Алтайского края находилось 929,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 627,5 тыс. тонн - продовольственной пшеницы. При этом ежемесячная потребность мукомольных предприятий в зерне составляет порядка 120 тыс. тонн, таким образом, в крае сформированы запасы зерна, позволяющие избежать резких колебаний цен на муку и на хлеб", - сказал сотрудник управления.

При этом, по данным управления, несмотря на отсутствие госрегулирования цен на зерно, муку и хлеб, "ценники на хлебобулочные изделия в Алтайском крае остаются одними из самых стабильных за последние пять лет".

Представитель управления напомнил, что с начала 2018 года хлебобулочные изделия из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожали в регионе на 2,8%, из пшеничной - на 4,3%. Таким образом, резюмировал собеседник агентства, сложившиеся на сегодняшний день показатели - "ниже уровня продуктовой инфляции".

"Предпосылок для резкого скачка цен на хлеб и хлебобулочные изделия не имеется", - подчеркнули в управлении.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз региона отмечает рост цен на зерновые культуры. Так, пшеница 3 класса, по данным на 4 декабря, закупалась у сельхозпроизводителей по цене от 8,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за тонну без НДС. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев заявлял тогда: "Отмечу, что цена (на пшеницу - ИФ) растет. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то она выше на 3,5 тыс. рублей (за тонну - ИФ)".

Кроме того замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов в начале ноября заявил, что в Сибири ожидается рост цен на зерно. "Цены зависят от складывающегося спроса. Есть подтвержденный факт, что по сравнению с прошлым годом прирост составил по всем видам зерна 2 рубля (за кг - ИФ). Мы считаем, что, наверное, колебания рынка позволят вырасти ценам", - говорил Д.Хатуов. Также сообщалось, что Алтайский край в 2018 году получил урожай зерна в объеме 5,3 млн тонн.