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07.12.18 14:13
Зампрокурора Промышленного района Самары стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве
"По версии следствия, 6 декабря 2018 года заместитель прокурора в рабочем кабинете получил через посредника взятку в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, эти деньги зампрокурора получил за действия, которым он в силу должностного положения мог способствовать, - не допустить переквалификации на более тяжкую статью находящееся в производстве следователя уголовное дело в отношении подозреваемого в незаконной игорной деятельности.
Дело в отношении сотрудника прокуратуры возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), предполагаемому посреднику инкриминируется ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения следствие намерено направить в суд 8 декабря.
Ранее сообщалось, что в незаконном получении 200 тыс. рублей подозревается заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко, он уволен за нарушение присяги.
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