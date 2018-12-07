Зампрокурора Промышленного района Самары стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве

07.12.18 14:13

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, подозреваемого во взяточничестве, сообщает пресс-служба следственного ведомства в пятницу.

"По версии следствия, 6 декабря 2018 года заместитель прокурора в рабочем кабинете получил через посредника взятку в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, эти деньги зампрокурора получил за действия, которым он в силу должностного положения мог способствовать, - не допустить переквалификации на более тяжкую статью находящееся в производстве следователя уголовное дело в отношении подозреваемого в незаконной игорной деятельности.

Дело в отношении сотрудника прокуратуры возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), предполагаемому посреднику инкриминируется ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения следствие намерено направить в суд 8 декабря.

Ранее сообщалось, что в незаконном получении 200 тыс. рублей подозревается заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко, он уволен за нарушение присяги.