Сильный снегопад нарушил работу Белгородского аэропорта в пятницу

07.12.18 14:35

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия в пятницу стали причиной отмены и задержки рейсов в аэропорту Белгорода.

Согласно информации на сайте Белгородского аэропорта, были отменены два утренних авиарейса из Москвы: один "Аэрофлота"(из "Шереметьево") и один совместный рейс авиакомпаний "РусЛайн" и "ЮТэйр" (из "Внуково").

Как сообщили в справочной Белгородского аэропорта, еще один рейс из аэропорта "Внуково" в Белгород (время вылета по расписанию 13:50 - ИФ) пока задержан на час.

Соответственно, отменены обратные рейсы из Белгорода в Москву, а также один задержан.

"Причиной задержки рейсов стал снегопад. Он закончится, по прогнозам, приблизительно к 18 часам вечера", - уточнили "Интерфаксу" на авиационной метеостанции Белгородского гидрометеоцентра.

График полетов в настоящее время корректируется.