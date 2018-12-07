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07.12.18 14:35
Сильный снегопад нарушил работу Белгородского аэропорта в пятницу
Согласно информации на сайте Белгородского аэропорта, были отменены два утренних авиарейса из Москвы: один "Аэрофлота"(из "Шереметьево") и один совместный рейс авиакомпаний "РусЛайн" и "ЮТэйр" (из "Внуково").
Как сообщили в справочной Белгородского аэропорта, еще один рейс из аэропорта "Внуково" в Белгород (время вылета по расписанию 13:50 - ИФ) пока задержан на час.
Соответственно, отменены обратные рейсы из Белгорода в Москву, а также один задержан.
"Причиной задержки рейсов стал снегопад. Он закончится, по прогнозам, приблизительно к 18 часам вечера", - уточнили "Интерфаксу" на авиационной метеостанции Белгородского гидрометеоцентра.
График полетов в настоящее время корректируется.
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