Адыгея и Москва будут сотрудничать в сфере торговли, науки, культуры и туризма

07.12.18 15:03

© РИА Новости. Сергей Черных

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи и Москвы подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Между Адыгеей и Москвой с каждым годом растет товарооборот, укрепляются социальные связи, и в медицине, и в туризме, и других сферах жизни. Уверен, соглашение о сотрудничестве будет дополнительным толчком к развитию отношений, которые пойдут на пользу и жителям республики, и москвичам", - цитирует пресс-служба слова мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам главы Адыгеи, республике интересен инновационный подход Москвы в благоустройстве общественных территорий, опыт в решении социальных вопросов, образовательных проектов.

Также города будут сотрудничать в сфере здравоохранения, обмена опытом врачей и предоставления жителям республики высокотехнологичной медицинской помощи в ведущих клиниках Москвы.

Для подготовки специалистов, в которых нуждается Адыгея, продолжится работа с руководством ведущих вузов Москвы по выделению целевых бюджетных мест. В рамках сотрудничества с правительством Москвы планируется наладить системную работу в туриндустрии, организовывать обмен делегациями, развивать детский отдых, совместные маршруты и турпрограммы.

Московские власти, со своей стороны, заинтересованы в увеличении поставок экологически чистой продукции: овощей, фруктов, молочной продукции, в том числе адыгейского сыра.

"Мы ожидаем, что на основании достигнутых договоренностей будут выстраиваться конкретные проекты, расти товарооборот. Уверен, у нас много направлений, представляющих взаимный интерес для развития как экономических, так и гуманитарных, культурных связей", - сказал М.Кумпилов.

В 2018 году в Москве прошла фотовыставка "Открой для себя Адыгею!". Также в столице пройдут Дни Адыгеи в рамках празднования 100-летия Адыгейской автономной области.