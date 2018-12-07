На борьбу с раком в Липецкой области будет направлено за три года 3 млрд рублей

07.12.18 14:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 3 млрд рублей будет инвестировано в онкологическую службу Липецкой области в ближайшие три года в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"За счет этих средств, в частности, планируется построить новый хирургический корпус областного онкодиспансера, приобрести для него высокотехнологичное диагностическое оборудование. Планируется достичь снижения показателя смертности от новообразований, а также увеличения продолжительности жизни онкобольных", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в течение шести лет из Фонда ОМС ежегодно будет выделяться около 1,5 млрд рублей на повышение качества и доступности лекарственной терапии для онкобольных.

"Улучшение системы здравоохранения сегодня является одной из первоочередных задач органов власти. Особое внимание будет уделено повышению квалификации врачей и обучению передовым методам управления в сфере здравоохранения", - процитировал сотрудник пресс-службы слова врио главы администрации области Игоря Артамонова. Иб еа