Трем директорам стройфирм Краснодара грозит до 10 лет заключения за хищение средств дольщиков

07.12.18 15:12

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Краснодарского края предъявила окончательное обвинение группе предпринимателей-застройщиков по уголовному делу о хищении средств у покупателей квартир в трех жилых комплексах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"За последние годы - это одно из крупнейших дел в отношении так называемых проблемных застройщиков. После вручения обвиняемым обвинительного заключения дело будет направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Трое бизнесменов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Обвиняемые выступали учредителями и руководителями строительных организаций на территории Краснодара и осуществляли строительство трех жилищных комплексов "Территория счастья", "На Домбайской", "Рада" на 2 377 квартир.

С марта 2013 по июнь 2017 года они привлекли по договорам долевого участия более 2,5 млрд рублей, реализовав 1195 квартир. Однако начатое строительство не было завершено, а частью привлеченных у дольщиков средств фигуранты распорядились по своему усмотрению.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на их имущество наложен арест. Его стоимость оценивается более чем в 200 млн рублей.

Санкции статьи обвинения предусматривают лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.