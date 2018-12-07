Адвокат командира украинского бронекатера "Никополь" арестован в Крыму на 5 суток

07.12.18 15:23

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Киевский райсуд Симферополя в пятницу назначил 5 суток административного ареста адвокату Эмилю Курбединову, признав его виновным в публичной демонстрации символики запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир".

Поводом для составления административного протокола стало размещение постов с символикой запрещенной организации в социальной сети "Фейсбук".

Защита утверждает, что речь идет о публикациях 2013 года, и на тот момент Крым был в составе Украины, где деятельность "Хизб ут-Тахрир" не регламентируется.

Суд приступил к рассмотрению материала в отношении Э.Курбединова вечером 6 декабря. Интересы Э.Курбединова в суде представляли шесть адвокатов и столько же общественных защитников. Они заявили 33 ходатайства, судья отклонил почти все. Слушание продолжалось пять часов и было отложено на пятницу по просьбе адвокатов из-за позднего времени. Ночь на 7 декабря Э.Курбединов провел дома. В пятницу его защищали семь человек.

Э.Курбединов занимается резонансными делами в Крыму. Недавно он начал защищать командира нарушившего госграницу РФ бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу. Также он отстаивал интересы заместителя председателя запрещенного в России меджлиса крымских татар Ильми Умерова и журналиста Николая Семены, обвинявшихся в призывах к нарушению территориальной целостности РФ.