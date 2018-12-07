Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыл в Крым

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7 декабря. Interfax-Russia.ru - Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Орехово-Зуево" успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашёл в Севастополь, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
"Ранее корабль успешно выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний. Торжественный подъём Военно-морского флага на корабле и приём его в состав ВМФ запланирован на декабрь этого года", - сказал А.Рулев.
МРК "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Является седьмым кораблём в модернизированной серии "Буян-М" и вторым, построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.
Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита морской экономической зоны государства.
Усиление Черноморского флота проходит на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники с применением оружия задержали три украинских корабля, шедших из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море.