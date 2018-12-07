Пригрозили выходом: США дали России 2 месяца на исполнение ДРСМД
  
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
   
На замену: командующий ВМС Украины предложил обменять себя на арестованных моряков
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
07.12.18 15:55

Министр промышленности и энергетики Саратовской области уволился по собственному желанию

© РИА Новости. Алексей Дружинин
7 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление об увольнении министра промышленности и энергетики региона Андрея Куликова.

"А.Куликов написал заявление об увольнении по собственному желанию, губернатор уже подписал. Сегодня у министра последний рабочий день, исполняющим обязанности назначен первый заместитель Владимир Белгородский", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора в пятницу.

В августе со ссылкой на региональное следственное управление СКР сообщалось, что 24 ноября 2016 года А.Куликов, на тот момент - глава Энгельсского района, подписал незаконное постановление, на основании которого местный предприниматель присоединил к своему земельному участку еще шесть муниципальных земельных участков для строительства там многоэтажного жилого дома.

Кроме того, по данным следствия, 16 июня 2017 года А.Куликов, уже не являясь должностным лицом, незаконно подписал постановление администрации Энгельсского района о списании с баланса муниципального предприятия "Энгельсская недвижимость" гаражей, расположенных на одном из присоединенных земельных участках.

Тем самым он совершил подделку официального документа - акта органа местного самоуправления.

Кроме того, 19 декабря 2016 года второй подозреваемый, будучи председателем комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского района, заключил с местным предпринимателем незаконный договор аренды того же земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для строительства многоэтажного жилого дома.

Впоследствии, как выяснило следствие, доверенные лица коммерсанта приобрели право собственности на этот земельный участок.

Таким образом, в результате незаконных действий подозреваемых в период их работы в Энгельсском районе из муниципальной собственности был незаконно выведен земельный участок стоимостью около 20 млн рублей.

В отношении А.Куликова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), а в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом администрации района - по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщалось, 3 февраля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован спикер Энгельсского райсобрания Дмитрий Лобанов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря
.
  06.12.18 11:59
ЦБ РФ аннулировал лицензию Экономикс-банка
.
  06.12.18 11:54
Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных за зиму 13 см
.
  06.12.18 11:48
В Москве создано Управление долевого строительства
.
  06.12.18 11:37
Восемь экскурсионных "Зимних экспрессов" запустят между столицей и городами Подмосковья


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket