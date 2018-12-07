Министр промышленности и энергетики Саратовской области уволился по собственному желанию

07.12.18 15:55

© РИА Новости. Алексей Дружинин

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление об увольнении министра промышленности и энергетики региона Андрея Куликова.

"А.Куликов написал заявление об увольнении по собственному желанию, губернатор уже подписал. Сегодня у министра последний рабочий день, исполняющим обязанности назначен первый заместитель Владимир Белгородский", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора в пятницу.

В августе со ссылкой на региональное следственное управление СКР сообщалось, что 24 ноября 2016 года А.Куликов, на тот момент - глава Энгельсского района, подписал незаконное постановление, на основании которого местный предприниматель присоединил к своему земельному участку еще шесть муниципальных земельных участков для строительства там многоэтажного жилого дома.

Кроме того, по данным следствия, 16 июня 2017 года А.Куликов, уже не являясь должностным лицом, незаконно подписал постановление администрации Энгельсского района о списании с баланса муниципального предприятия "Энгельсская недвижимость" гаражей, расположенных на одном из присоединенных земельных участках.

Тем самым он совершил подделку официального документа - акта органа местного самоуправления.

Кроме того, 19 декабря 2016 года второй подозреваемый, будучи председателем комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского района, заключил с местным предпринимателем незаконный договор аренды того же земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для строительства многоэтажного жилого дома.

Впоследствии, как выяснило следствие, доверенные лица коммерсанта приобрели право собственности на этот земельный участок.

Таким образом, в результате незаконных действий подозреваемых в период их работы в Энгельсском районе из муниципальной собственности был незаконно выведен земельный участок стоимостью около 20 млн рублей.

В отношении А.Куликова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), а в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом администрации района - по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщалось, 3 февраля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован спикер Энгельсского райсобрания Дмитрий Лобанов.