Три десятка школ и детсадов построят в Ингушетии за три года

07.12.18 16:44

© РИА Новости. Илья Питалев

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии намерены к 2022 году построить и ввести в эксплуатацию 12 школ и 17 детских садов, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минстроя региона.

"В Ингушетии до конца 2021 года планируется строительство 12 общеобразовательных организаций на 720 каждый. Новые объекты возведут в Назрани, Карабулаке, Сунже и сельских поселениях Средние Ачалуки и Верхние Ачалуки, Троицкое, Барсуки, Экажево, Инарки, Яндаре", - сказал представитель ведомства.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Демография" получено предварительное одобрение на строительство 17 дошкольных учреждений для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет мощностью 220 мест каждый к упомянутому периоду.

Помимо этого, предполагается строительство 64 спортивных объектов до 2024 года, 50 из которых многофункциональные площадки "Зима - Лето" и 14 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Как сообщал ранее замминистра образования и науки республики Асхаб Дудургов, власти Ингушетии планируют к 2024 году создать около 47,7 тыс. новых учебных мест за счет строительства 94 школ и детских садов в рамках национального проекта "Образование".

Речь идет о возведении 54 новых школ на 38 тыс. 880 человек в целях недопущения трехсменного режима обучения и ликвидации двухсменки, 40 дошкольных учреждений на 8 тыс. 800 мест для решения проблем очередности в детсадах.

По данным замминистра, имеющаяся материально-техническая база учреждений среднего профессионального образования не позволяет в полной мере охватить всех желающих абитуриентов. В связи с ограниченным количеством мест в колледжах необходимо строительство двух учебных корпусов с мастерскими. Соответствующее письмо с указанием проблем в системе СПО направлено в Минпросвещения РФ и находится на рассмотрении.