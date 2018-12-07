Найденные в Ульяновской области кости динозавра принадлежали неизвестному ранее титанозавру

07.12.18 17:27

© РИА Новости. Александр Паниотов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Останки динозавра, найденные 30 лет назад в Ульяновской области, изучены и принадлежат новому для науки виду титанозавра, сообщается в паблике Ундоровского палеонтологического музея в соцсети "Вконтакте".

Первые несколько костей на берегу Волги около поселка Сланцевый Рудник в пяти километрах от Ульяновска обнаружили школьники еще в 1982 г. В 1984-1987 годах на этом же участке были собраны еще четыре кости. Ученые установили, что это позвонки крупного животного, однако находка, хранившаяся в Ундоровском музее, долгие годы оставалась "гигантскими позвонками неизвестной таксономической принадлежности".

"30 лет находка ждала своего "оживления". И только теперь всего по семи хвостовым позвонкам ученые установили, что найден гигантский растительноядный динозавр нового для науки рода и вида, обитавший на планете 130 миллионов лет назад", - говорится в сообщении.

К выводу о том, что позвонки принадлежали ящеру группы титанозавров, пришел после досконального изучения ученый из Санкт-Петербурга, профессор Александр Аверьянов. Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала Biological Communications.

По информации исследователей, "хозяин" костей обладал длинными шеей и хвостом и весил примерно 17 тонн. Причем это была взрослая особь: возраст определили по невральным дугам, которые полностью срослись с самими позвонками.

Гиганта назвали Volgatitan simbirskiensis, в честь реки Волги и города Симбирска (ныне Ульяновск).

"Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке, но эта находка свидетельствует, что титанозавры были распространены гораздо шире и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии", - отмечается в сообщении.

Ундоровский палеонтологический музей (село Ундоры, Ульяновская область) - первый в России музей, созданный на уникальном местонахождении ископаемой фауны юрского и мелового периодов. Музей был открыт в 1981 году, изначально существовал как школьный, в настоящее время работает в статусе областного государственного бюджетного учреждения культуры, сообщается на официальном сайте музея .

Располагает уникальной коллекцией ископаемых остатков позвоночных и беспозвоночных животных, живших на территории края в позднеюрское и раннемеловое время. Особую ценность представляют остатки неизвестных ранее науке представителей морских рептилий: ихтиозавров, плезиозавров, плиозавров, а также сухопутных рептилий.