"Ангарский маньяк" получил второй пожизненный срок за убийство более 80 женщин

10.12.18 08:42

© РИА Новости. Алексей Филиппов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд в понедельник приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера из города Ангарск Иркутской области Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", который ранее уже был осужден пожизненно за 22 убийства женщин.

М.Попков признан виновным в 60 новых убийствах с особой жестокостью и изнасилованиях женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с лишением специального звания младший лейтенант милиции", - зачитал приговор судья Алексей Жигаев.

В 1994-2010 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог.

Возле нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все владельцы машин этой марки в Ангарске. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Так удалось выйти на М.Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали М.Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал М.Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу - находясь в СИЗО во время суда М.Попкова написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило (в его смертном приговоре фигурирует 52 убийства).

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком" и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления маньяк совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.

Второе дело 53-летнего М.Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях, жертвами которых были женщины: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера (пп. "е", "з" ст. 102 УК РСФСР, пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, М.Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 г.