Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
  
В честь великих: в России выбрали имена крупным аэропортам
   
Пригрозили выходом: США дали России 2 месяца на исполнение ДРСМД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
10.12.18 08:54

Красная икра подешевела благодаря рекордному улову лососевых

© РИА Новости. Роман Денисов
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил о снижении цен на красную икру в два раза.

"Цена на горбушевую икру снизилась в два раза, и это благодаря улову лососевых, который мы получили. За всю историю наблюдений поймали рекордный объем - 675 тыс. тонн", - сказал И.Шестаков в субботу журналистам во Владивостоке.

Он напомнил, что предыдущий рекорд составил более 530 тыс. тонн.

Руководитель Росрыболовства отметил, что уловы лососевых выросли благодаря мерам по охране лососевых.

"Конечно, все это благодаря усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей. Все это приводит к таким результатам ", - сказал И.Шестаков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.12.18 12:31
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столицпе из-за гололеда
.
  10.12.18 12:23
Снежный покров вырос в столице до 17 см
.
  10.12.18 12:11
Международный рождественский фестиваль пройдет в Москве 11-17 декабря
.
  10.12.18 11:54
Прощание с Людмилой Алексеевой состоится во вторник в ЦДЖ
.
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket