Трутнев представит врио губернатора Сахалина правительству и парламенту области

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10 декабря. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко вечером в понедельник представит правительству региона вице-премьер правительства России, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в понедельник представит врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко областному правительству. Мероприятие назначено на 19:00 (11:00 мск)", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе областного правительства.
Затем состоится пресс-подход нового руководителя региона.
В пресс-службе Сахалинской областной Думы агентству сообщили, что в тот же день в 20:30 (12:30 мск) состоится пленарное заседание областных законодателей с участием врио губернатора региона, на котором планируется рассмотреть внесение поправок в областной бюджет 2018 года, не терпящих отлагательств. Еще одним вопросом может стать внесение в облдуму проекта бюджета региона на 2019 год, так как срок внесения этого документа в областной законодательный орган истекает 12 декабря.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 7 декабря назначил президента группы компаний "Атомстройэкспорт" (ASE -структура "Росатома") В.Лимаренко на должность врио губернатора Сахалинской области.
Олег Кожемяко, который возглавлял Сахалинскую область более двух лет, 26 сентября 2018 г. занял пост врио главы Приморского края.
Два месяца Сахалинской областью руководила председатель областного правительства Вера Щербина.
Досрочные выборы сахалинского губернатора, по данным облизбиркома, планируется провести 8 сентября 2019 года.