Мэр Комсомольска-на-Амуре отозвал заявление об отставке

10.12.18 09:13

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, который 13 декабря должен был покинуть свой пост, отозвал свое заявление из гордумы, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации города.

"Заявление об отзыве поступило сегодня утром. Вместе с ним внесен проект об отмене решений по отставке мэра и по назначению врио, которые были приняты еще в октябре", - сказал представитель администрации.

В свою очередь сам А.Климов сказал агентству, что конкретных решений он пока не принял. "Все подробности я прокомментирую только 12 декабря", - отметил мэр.

12 декабря состоится внеочередное заседание гордумы.

Как сообщалось, глава Комсомольска-на-Амуре осенью принял решение об отставке после критики его работы со стороны экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Действующий губернатор края Сергей Фургал ранее заявлял, что готов работать с мэром Комсомольска-на-Амуре, если жители города попросят его остаться.