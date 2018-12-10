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10.12.18 09:13
Мэр Комсомольска-на-Амуре отозвал заявление об отставке
"Заявление об отзыве поступило сегодня утром. Вместе с ним внесен проект об отмене решений по отставке мэра и по назначению врио, которые были приняты еще в октябре", - сказал представитель администрации.
В свою очередь сам А.Климов сказал агентству, что конкретных решений он пока не принял. "Все подробности я прокомментирую только 12 декабря", - отметил мэр.
12 декабря состоится внеочередное заседание гордумы.
Как сообщалось, глава Комсомольска-на-Амуре осенью принял решение об отставке после критики его работы со стороны экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Действующий губернатор края Сергей Фургал ранее заявлял, что готов работать с мэром Комсомольска-на-Амуре, если жители города попросят его остаться.
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