Замминистра строительства Бурятии задержан по делу о приемке некачественного жилья для сирот

10.12.18 09:20

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Заместителю министра - председателю приемочной комиссии министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Сергею Рыбальченко предъявлено обвинение о превышении полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Бурятия в понедельник.

"В рамках предварительного следствия предъявлено обвинение Сергею Рыбальченко. Чиновник задержан", - говорится в релизе.

Также задержан индивидуальный предприниматель Сергей Дошоев, которому предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

"На основании тех доказательств, которые собраны следствием в ходе первоначальных следственных и процессуальных действий, мужчине уже предъявлено обвинение в хищении более 195 млн рублей", - говорится в релизе.

Оба уголовных дела соединены в одно производство. Решается вопрос об аресте С.Домшоева и С.Рыбальченко.

По данным следствия, С.Домшоев зарегистрировал на своих знакомых несколько фирм, которые приняли участие в торгах, впоследствии заключив госконтракты на строительство 254 жилых помещений на сумму более 195 млн рублей.

Как сообщалось, министерство строительства республики в 2015-2017 годах заключило восемь госконтрактов с бизнесменами по покупке 254 жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Жилье было передано детям-сиротам по договорам социального найма, но большая часть домов была непригодна для проживания.

В домах, в частности, были зафиксированы такие дефекты, как плесень на потолках, низкая температура в жилых помещениях, гниение полов, трещины на стенах, неисправность и гниение входных дверей.