Депутаты Заксобрания Приморья в этом году не примут законопроект о возвращении прямых выборов мэров

10.12.18 09:35

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Профильный комитет законодательного собрания Приморского края в понедельник не стал рассматривать во втором чтении законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований, в этом году законопроект принят не будет, сообщил зампредседателя этого комитета Артем Самсонов.

"Сейчас сняли с повестки (заседания комитета по региональной политике и законности - ИФ) рассмотрение во втором чтении законопроекта о предоставлении депутатам возможности устанавливать порядок выборов/назначения глав. Это значит, что в этом году данный законопроект принят не будет", - написал А.Самсонов в соцсети.

В свою очередь в пресс-службе Законодательного собрания края агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что депутаты не стали на заседании комитета рассматривать этот законопроект, так как еще не получили отзывы муниципалитетов. Дата, когда депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса, пока не называется.

Как сообщалось, в конце ноября депутаты Законодательного собрания Приморья приняли законопроект о выборах глав городов и районов в Приморье в первом чтении. Законопроект предусматривает, что муниципалитет может сам выбрать оптимальный способ избрания главы - либо прямые выборы, либо существующий сейчас порядок с проведением конкурса.

Прямые выборы глав городских округов и муниципальных образований в Приморье не проводятся с ноября 2014 года, соответствующий закон принял местный парламент.