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Кандидат от "Патриотов России" Степаненко снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Приморья

© РИА Новости. Илья Питалев
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Приморского края приняла заявление о снятии кандидатуры Игоря Степаненко от партии "Патриоты России" с выборов губернатора региона.

"У нас поступило заявление от Степаненко. Оно принято, комиссия рассмотрит его на ближайшем заседании, которое будет во вторник", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

Как сообщалось, повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. Кроме И.Степаненко в качестве кандидатов были зарегистрированы еще четыре кандидата: врио главы края О.Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, депутат думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России", глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Они проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ А.Ищенко. А.Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

Игорь Степаненко, который выдвигался от партии "Патриоты России" на выборах губернаторах Приморья, объяснил свой отказ продолжения кампании своим низким электоральным рейтингом.

"Сегодня получил результаты социологических исследований по своему рейтингу. Проанализировал его и пришел к выводу о том, что темпы электоральной мобилизации в моей избирательной кампании существенно отстают от прогнозируемых параметров, необходимых для победы. В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как "почетные" второе и третье места меня не устраивают", - говорится в заявлении И. Степаненко, которым располагает редакция "Интерфакс - Дальний Восток".

Он также отметил, что подобная позиция в рейтинге "вводит в заблуждение моих сторонников относительно реальной расстановки сил на финише".

"Считаю своим гражданским долгом не ставить личные политические амбиции выше государственных задач", - отметил он.

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