Пригрозили выходом: США дали России 2 месяца на исполнение ДРСМД
  
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
   
Вернуть на родину: около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки" не могут выехать их Китая
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
10.12.18 10:06

Врио губернатора Забайкалья Осипов анонсировал очередные кадровые изменения в правительстве региона

© РИА Новости. Сергей Субботин
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что продолжит вносить изменения в состав краевого правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

"Вы знаете, что я принял ряд кадровых решений по руководителям в правительстве региона. Первое, что хотел отметить, изменения еще будут. И здесь главными критериями для членов моей команды являются: служение людям, профессионализм, чистота помыслов. Исходя из этих критериев, я будут формировать свою команду", - цитирует пресс-служба А.Осипова.

По данным пресс-службы, правительство Забайкалья и читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) запустили совместный кадровый проект по привлечению профессиональных кадров в управление регионом.

Отбор конкурсантов проведут по результатам открытого регионального конкурса, который выявит необходимые лидерские качества. Специалисты РАНХиГС проведут тестирования, народную экспертизу, дадут экспертную оценку претендентам на те или иные должности.

Победители получат предложения занять руководящие должности, также сформируют кадровый резерв не только для правительства края, органов исполнительной власти региона, региональных управлений федеральных ведомств, но и для муниципальных образований, бизнеса.

7 декабря А.Осипов объявил об отставке первого заместителя председателя правительства региона Александра Кулакова и министра сельского хозяйства Владимира Лоскутникова.

Как сообщалось, губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. Она возглавляла край с 2016 года. В сентябре 2016 года Н.Жданова победила на выборах, получив более 54% голосов избирателей.

После отставки Н.Ждановой президент РФ Владимир Путин назначил А.Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкалья. Выборы губернатора Забайкалья должны состояться в сентябре 2019 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.12.18 12:31
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столицпе из-за гололеда
.
  10.12.18 12:23
Снежный покров вырос в столице до 17 см
.
  10.12.18 12:11
Международный рождественский фестиваль пройдет в Москве 11-17 декабря
.
  10.12.18 11:54
Прощание с Людмилой Алексеевой состоится во вторник в ЦДЖ
.
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket