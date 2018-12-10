Врио губернатора Забайкалья Осипов анонсировал очередные кадровые изменения в правительстве региона

10.12.18 10:06

© РИА Новости. Сергей Субботин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что продолжит вносить изменения в состав краевого правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

"Вы знаете, что я принял ряд кадровых решений по руководителям в правительстве региона. Первое, что хотел отметить, изменения еще будут. И здесь главными критериями для членов моей команды являются: служение людям, профессионализм, чистота помыслов. Исходя из этих критериев, я будут формировать свою команду", - цитирует пресс-служба А.Осипова.

По данным пресс-службы, правительство Забайкалья и читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) запустили совместный кадровый проект по привлечению профессиональных кадров в управление регионом.

Отбор конкурсантов проведут по результатам открытого регионального конкурса, который выявит необходимые лидерские качества. Специалисты РАНХиГС проведут тестирования, народную экспертизу, дадут экспертную оценку претендентам на те или иные должности.

Победители получат предложения занять руководящие должности, также сформируют кадровый резерв не только для правительства края, органов исполнительной власти региона, региональных управлений федеральных ведомств, но и для муниципальных образований, бизнеса.

7 декабря А.Осипов объявил об отставке первого заместителя председателя правительства региона Александра Кулакова и министра сельского хозяйства Владимира Лоскутникова.

Как сообщалось, губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. Она возглавляла край с 2016 года. В сентябре 2016 года Н.Жданова победила на выборах, получив более 54% голосов избирателей.

После отставки Н.Ждановой президент РФ Владимир Путин назначил А.Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкалья. Выборы губернатора Забайкалья должны состояться в сентябре 2019 года.