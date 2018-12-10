Сибирские ученые научились измерять локальную температуру тела, что поможет раннему выявлению опухолей

10.12.18 10:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Ученые Института неорганической химии им. А.В.Николаева (ИНХ, Новосибирск) подобрали контрастное вещество для магнитно-резонансной томографии, которое может помочь выявить опухоль на ранней стадии по изменению температуры, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Работа проводится в сотрудничестве с федеральным исследовательским центром "Институт цитологии и генетики", Международным томографическим центром (Новосибирск) и Томским политехническим университетом.

"Известно, что при некоторых разновидностях онкологических заболеваний в ткани опухоли температура повышается на значение от долей до нескольких градусов. Поэтому измерение локальной температуры может помочь в ранней диагностике онкологических заболеваний, а также заболеваний, связанных с воспалениями", - отмечает ведущий научный сотрудник ИНХ Сергей Бабайлов.

В качестве контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии часто используются хорошо изученные соединения гадолиния, однако этот металл в составе контрастного вещества не реагирует на повышенную температуру отдельных участков организма.

Металлы, исследуемые в ИНХ (празеодим, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий), которые, как и гадолиний, относятся к редкоземельным металлам, оказались чувствительны к температуре: при ее изменении у них меняется резонансная частота, что можно регистрировать при магнитно-резонансной томографии.

Отмечается, что сейчас при диагностике локальное повышение температуры на поверхности тела изучают с помощью инфракрасной камеры, тепловизора, контрастные вещества же способны измерить температуру тканей в организме на любой глубине.

"Это подтвердили эксперименты с мышами на сверхвысокопольном магнитно-резонансном томографе в ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН", - отмечается в сообщении.

В то же время, говорится в публикации, новые соединения для контрастных веществ необходимо сделать более устойчивыми, а также исключить влияние других факторов (например, кислотно-щелочного состава разных органов) на сигналы, получаемые с помощью этих химических комплексов.