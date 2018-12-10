Глава Удмуртии объявил выговоры и замечания двум вице-премьерам и четырем министрам за нарушения в декларациях

10.12.18 10:20

© РИА Новости. Михаил Климентьев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Несколько вице-премьеров и министров правительства Удмуртии допустили нарушения при заполнении деклараций о доходах, заявил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании в понедельник.

"Объявлены выговоры постоянному представителю главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации - заместителю председателя правительства Удмуртской Республики Хомичу Михаилу Викторовичу, министру сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Абрамовой Ольге Викторовне, министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Гольцовой Наталье Владимировне", - сказал А.Бречалов

Он добавил, что замечания объявлены еще нескольким членам правительства Удмуртии - вице-премьеру Анастасии Муталенко, министру здравоохранения Игорю Титову и министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Денису Удалову.

"Кто-то гараж не задекларировал, кто-то машину, еще что-то. Казалось бы, мелочи. Не мелочи", - отметил А.Бречалов.

Он подчеркнул, что "выговор и замечание - это не форма речи".

"По выговорам - это первое и последнее предупреждение", - заявил он.

А.Бречалов отметил, что вопросы по декларациям есть ко многим другим чиновникам.

"Отношение такое будет ко всем. Я надеюсь, что мы все с вами уже обсудили, что такого больше не допустите", - заключил он.