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10.12.18 10:28

Врио главы Башкирии Хабиров требует снизить плату за вывоз мусора

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал снизить плату за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), вводимую с 1 января.

"130 и 185 (рублей в месяц с каждого проживающего в многоквартирном и частном домах соответственно - ИФ) - эти цифры я не принимаю. Сегодня же вызывайте региональных операторов, если есть необходимость, ведите их ко мне, и снижайте эту сумму. Она объективно неподъемна для людей", - сказал Р.Хабиров на оперативном совещании в понедельник.

Руководитель региона также попросил продумать меры по компенсации затрат для нуждающихся жителей.

И.о. министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев сообщил на совещании, что стоимость услуг населению по вывозу ТКО складывается из двух показателей - тарифа и норматива накопления. В соответствии с этими показателями, прогнозная плата за услугу для проживающих в многоквартирных домах составит не более 130 рублей в месяц на человека, в индивидуальных жилых домах - не более 185 рублей.

По данным М.Киреева, норматив накопления ТКО, утвержденный правительством республики, установлен на уровне 2,6 куб.м в год на одного проживающего в многоквартирных домах, и 3,7 куб.м - в частных домах.

В пресс-службе Госкомтарифа РБ агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что окончательные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО в республике будут приняты до 20 декабря.

В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО Башкирия поделена на пять зон, в которых услуги по сбору, транспортировке, обработке, хранению в полигонах ТКО будут обеспечивать четыре регоператора - МУП "Спецавтохозяйство Уфы", ООО "Дюртюлимеливодстрой", ООО "Экосити" и ООО "ЭкологияТ".

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