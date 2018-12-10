Ульяновская прокуратура через суд требует закрыть сайты с видеороликами об убийствах в школах

10.12.18 10:34

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Засвияжского района Ульяновска в ходе проверки выявила восемь сайтов, на страницах которых размещены видеоролики об убийствах учащихся образовательных организаций.

"Вход на данные интернет-ресурсы является свободным, предварительная регистрация и пароль не требуются. Информация распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен", - сообщает прокуратура Ульяновской области в понедельник.

В пресс-релизе отмечается, что на сайтах "наглядно демонстрируются способы и орудия лишения жизни людей в школах, а также соответствующее холодное оружие".

В этой связи надзорное ведомство направило в суд административные исковые заявления о признании этих видеороликов запрещенными к распространению.

После вынесения судебных решений по искам страницы данных сайтов будут включены в реестр запрещенной для распространения на территории РФ информации.