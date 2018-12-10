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10.12.18 10:46

Группировка ВМФ РФ в Крыму усилена новым кораблем с ракетами "Калибр"

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Черноморский флот России получит в боевой состав новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", сообщили в пресс-службе флота.

Торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота новейшего корабля состоялась в понедельник в Севастополе.

Подъем Андреевского флага на новом корабле - "это продолжение реализации планов по модернизации флота", заявил на церемонии командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.

Он напомнил, что до конца декабря в состав ЧФ войдет новый патрульный корабль "Василий Быков", в 2019 году - патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

"Очевидно, что Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", - сказал вице-адмирал.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.

На прошлой неделе российские военные сообщили, что в Крыму развернут новый противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бал". "Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов. Комплекс "Бал" способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

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