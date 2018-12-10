Волонтёры в ЯНАО начали использовать gps-трекеры, чтобы находить несанкционированные свалки

10.12.18 10:57

© РИА Новости. Денис Гуков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Волонтёры в Ямало-Ненецком автономном округе с помощью спрятанного в мусоре gps-трекера нашли несанкционированную свалку в окрестностях города Надыма, планируют использовать этот метод в дальнейшем, сообщил депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев.

"Кто-то на одной из площадок сложил трубы и батареи, туда подложили gps-трекер", - рассказал В.Пушкарев журналистам в кулуарах международного циркумполярного медиаконгресса в Салехарде в понедельник.

Он отметил, что по трекеру удалось отследить путь, который проделал мусор, за пределы города на место несанкционированной свалки и найти человека, свозившего туда металлолом.

К проверке подключилась прокуратура, выписан штраф.

"Планируем использовать gps-трекеры и дальше, тем более, есть эффект", - подчеркнул В.Пушкарев.

Кроме того, по его словам, планируется в местах, где были обнаружены и ликвидированы несанкционированные свалки, ставить "фотоловушки".