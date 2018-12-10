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10.12.18 10:57
Волонтёры в ЯНАО начали использовать gps-трекеры, чтобы находить несанкционированные свалки
"Кто-то на одной из площадок сложил трубы и батареи, туда подложили gps-трекер", - рассказал В.Пушкарев журналистам в кулуарах международного циркумполярного медиаконгресса в Салехарде в понедельник.
Он отметил, что по трекеру удалось отследить путь, который проделал мусор, за пределы города на место несанкционированной свалки и найти человека, свозившего туда металлолом.
К проверке подключилась прокуратура, выписан штраф.
"Планируем использовать gps-трекеры и дальше, тем более, есть эффект", - подчеркнул В.Пушкарев.
Кроме того, по его словам, планируется в местах, где были обнаружены и ликвидированы несанкционированные свалки, ставить "фотоловушки".
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