Пожар на рынке в Пятигорске ликвидирован

10.12.18 11:12

© РИА Новости. Константин Ившин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Возгорание на рынке ТК "Предгорный" в Пятигорске (Ставропольский край) ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным МЧС, возгорание локализовано в 09:17 мск, огонь ликвидирован в 09:28 мск.

"Проводится проливка и разбор конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. На месте работают дознаватели МЧС России. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рынке горит металлический торговый павильон с хозяйственными товарами площадью около 100 кв. метров.