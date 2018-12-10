Пассажирское ж/д сообщение Петербург-Сертолово может быть запущено летом 2021 года

10.12.18 11:21

© РИА Новости. Артем Житенев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Железнодорожное движение между Петербургом и Сертолово (Ленинградская область) может быть запущено в период летних перевозок 2021 года, сообщил "Интерфаксу" глава АО "Северо-западная пригородная пассажирская компания" Виталий Григорьев.

"В настоящий момент решаются вопросы с имущественным статусом участка от Сертолово до Левашово, он принадлежит Министерству обороны. Проектирование будет в 2019 году, движение запустим через 2-3 года, может быть даже в "лето" 2021 года", - сказал он.

По словам В.Григорьева, решается вопрос о том, какой подвижной состав должен быть на линии, а также будет ли вся линия электрифицирована.

Ранее сообщалось, что на первом этапе запуска маршрута будет проведена реконструкция железнодорожного полотна без электрификации. Планируется, что там будут курсировать дизель-электрические поезда.

В настоящее время Сертолово, население которого составляет 51 тыс. человек, обслуживает 10 автобусных маршрутов, 8 из которых обслуживают сообщение с Петербургом. Пассажиропоток составляет около 30 тыс. человек в сутки.

Возможная стоимость проезда от Сертолово до железнодорожной станции "Удельная" - 40 рублей, до Финляндского вокзала - 48 рублей.

Реконструкция участка Сертолово - Левашово подразумевает ликвидацию одного переезда с возведением двухуровневой развязки, установку шумозащитных экранов на протяжении 2,1 км, строительство пассажирских павильонов в Сертолово и на станции Песочное. Предварительная стоимость работ составляет порядка 4,5 млрд рублей.