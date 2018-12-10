Новая арена "Зенита" получила официальное название "Газпром Арена"

10.12.18 11:32

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Новая арена петербургского "Зенита" получила официальное название "Газпром Арена", сообщила пресс-служба футбольного клуба в субботу.

"По условиям соглашения, подписанного между клубом и ПАО "Газпром", новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей - от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов. Арена перешла под управление сине-бело-голубых на основе концессионного договора на 49 лет, который "Зенит" и правительство Санкт-Петербурга заключили в феврале", - говорится в сообщении.

"Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий - создание рекреационных зон отдыха вблизи арены", - отметил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

В сезоне-2017/18 домашние матчи "Зенита" посетили более 1 млн болельщиков.