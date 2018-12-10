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10.12.18 11:32
Новая арена "Зенита" получила официальное название "Газпром Арена"
"По условиям соглашения, подписанного между клубом и ПАО "Газпром", новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей - от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов. Арена перешла под управление сине-бело-голубых на основе концессионного договора на 49 лет, который "Зенит" и правительство Санкт-Петербурга заключили в феврале", - говорится в сообщении.
"Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий - создание рекреационных зон отдыха вблизи арены", - отметил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.
В сезоне-2017/18 домашние матчи "Зенита" посетили более 1 млн болельщиков.
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