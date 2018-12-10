Прощание с Людмилой Алексеевой состоится во вторник в ЦДЖ

10.12.18 11:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве, сообщает пресс-служба Совета по правам человека при президенте РФ.

"Прощание с Людмилой Михайловной Алексеевой, старейшей российской правозащитницей, членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и главой Московской Хельсинкской группы, состоится во вторник, 11декабря, с 10 до 13 часов в Центральном доме журналиста", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Глава МХГ Л.Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.