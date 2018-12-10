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10.12.18 12:11

Международный рождественский фестиваль пройдет в Москве 11-17 декабря

© РИА Новости. Владимир Астапкович
10 декабря. Interfax-Russia.ru - XV Международный православный фестиваль "Артос: настроение Рождества" пройдет в московском парке "Сокольники" 11-17 декабря.

Организаторы приглашают на фестиваль родителей с детьми, для которых подготовлена отдельная программа - кукольный спектакль, песочное шоу и мастер-классы по песочной анимации, украшению рождественской выпечки, созданию оригинальных елочных игрушек и открыток.

В день открытия фестиваля пройдет презентация новых книг издательства Московской патриархии. Будут представлены три книги серии "На путях веры" - о Сергее Михалкове, Илье Глазунове и Виталии Чуркине, а также аудиоверсия книги "Православный катехизис" митрополита Филарета (Дроздова). К 100-летию Александра Солженицына на "Артосе" пройдет вечер памяти писателя.

На концерте рождественских колядок слушатели оценят мастерство певцов и узнают, как возникли русские и украинские колядные песни. Кинолекторий продемонстрирует как документальные фильмы о Рождестве и православном старчестве, так и художественные картины для семейного просмотра, комедийные и драматические.

Поговорить о посте и подготовке к Рождеству, задать вопросы о духовной жизни гости смогут на встречах со священниками. Цикл бесед проведут протоиереи Артемий Владимиров, Андрей Ткачев и Александр Тылькевич.

На выставочных площадках будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, православная литература, в том числе подарочные издания к Рождеству. Монастырские и фермерские хозяйства предложат натуральные и полезные продукты. Выставка соберет 200 участников из регионов России, а также из Греции, Грузии, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Площадки фестиваля бесплатны и открыты для свободного посещения.

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