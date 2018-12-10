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10.12.18 12:31

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столицпе из-за гололеда

© РИА Новости. Петр Чернов
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России повысил до "желтого" уровень опасности в столичном регионе из-за неблагоприятных погодных условий 10 и 11 декабря.

В Москве и Московской области возможны гололед и налипание мокрого снега, уточнили в ведомстве.

Предупреждение действует с 21:00 10 декабря на протяжении 24 часов.

Гидрометцентр уточняет, что в столичном регионе ожидаются облачная погода, осадки, (снег, мокрый снег), местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться около нуля градусов.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы попросил автомобилистов соблюдать осторожность из-за тумана.

"Синоптики обещают сегодня сильный туман в столице. Видимость упадет до 500 метров",- сообщается в "Твиттере" ЦОДД в понедельник.

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