Министерство образования и молодежной политики появится в Свердловской области

10.12.18 12:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании нового исполнительного органа государственной власти - министерства образования и молодежной политики региона, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Оно будет создано на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона.

Отмечается, что решение было принято "в целях повышения эффективности деятельности государственных органов".

"Сейчас я работаю над оптимизацией исполнительных органов власти, предусматривающей создание современных, отвечающих требованиям времени управленческих структур, сокращение численности госслужащих при одновременном повышении их квалификации и ответственности. Как говорится, будем работать не числом, но умением", - приводятся в сообщении слова Е.Куйвашева.

В начале ноября в СМИ появилась запись со встречи директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позже О.Глацких признала, что некорректно выразила свое мнение, она "хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

6 ноября губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении О.Глацких от должности на время проведения проверки. 7 ноября СКР сообщил, что следствие проводит проверку возможного нецелевого расходования бюджетных средств структурой, возглавляемой О.Глацких, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.

В начале декабря О.Глацких в интервью блогеру заявила, что "совесть не позволяет" ей бросить работу в департаменте молодежи.