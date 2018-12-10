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10.12.18 12:45
Песков назвал клеветой сообщения о возможном вмешательстве РФ в дела Франции
"Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются ни чем иным, как клеветой", - сказал Д.Песков.
Он подчеркнул, что события в Париже являются "исключительно внутренним делом Франции". "Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции", - подчеркнул он.
По словам пресс-секретаря главы российского государства, Москва придает " очень большое значение развитию отношений с Парижем". "Над этим обе стороны очень активно работают. Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане", - сказал Д.Песков.
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