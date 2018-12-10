Югра предлагает Франции сотрудничество в сфере образования и промышленности

10.12.18 12:56

© РИА Новости. Сергей Гунеев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены расширять деловое сотрудничество с Францией, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви Берманн провела губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова.

Стороны обсудили возможности для укрепления и расширения экономических и культурных связей, итоги визита в автономный округ делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты, где были достигнуты договоренности об активизации сотрудничества. В частности, компаниям АРМО, TechnipFMC было предложено войти в число резидентов технопарка высоких технологий.

Кроме того, югорская сторона предложила французской компании Legrand, занимающейся производством продукции электротехнического назначения, открыть производство в индустриальном парке в Сургуте.

В ходе встречи стороны отметили, что важной сферой партнерства является сотрудничество учреждений высшего образования Югры с французскими вузами. Так, в настоящее время уже действуют соглашения между Югорским государственным университетом и университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, Сургутским государственным педагогическим университетом и посольством Франции в России о присоединении к сети языковых партнеров.

Н.Комарова пригласила С.Берманн в 2019 году принять участие в международных мероприятиях в Югре, в частности, в фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", Югорском промышленном форуме, международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.