Ярославская область в 2019 году планирует направить на здравоохранение 10 млрд рублей

10.12.18 13:07

© РИА Новости. Владимир Трефилов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Расходы бюджета Ярославской области на здравоохранение с учетом поправок главы региона в 2019 году составят около 10 млрд рублей.

Такая информация была озвучена в понедельник на заключительном перед очередным заседанием думы комитете по здравоохранению.

Одобренный объем финансирования на 707 млн рублей превышает предусмотренный первоначальным проектом.

"Действительно, по национальным проектам в сфере здравоохранения в наш бюджет приходят порядка 700 млн рублей. Кроме того, стало известно, что территориальный фонд медицинского страхования своими внутренними распоряжениями на развитие кадрового потенциала региона выделил 92 млн рублей. Это те деньги, которые пойдут на оплату труда медработников. Главные врачи, имея определенный резерв, смогут приглашать на работу необходимых учреждениям специалистов. Очень важные и нужные финансовые средства", - отметил по итогам заседания председатель комитета Юрий Филимендиков.

Согласно проекту, регион увеличит расходы по ряду статей. Так, в частности, на 880 тыс. рублей - до 69 млн рублей - увеличивается затраты на лекарственное обеспечение; на 35 млн рублей - до 3,3 млрд рублей - увеличены расходы на подведомственные учреждения здравоохранения; на 11 млн рублей - до 4,4 млрд рублей - возрастают расходы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Также по сравнению с проектом бюджета текущего года на 148 млн рублей увеличивается статья расходов, связанная со строительством медицинских организаций. На эти цели в следующем году планируют направить 450 млн рублей.

На развитие паллиативной помощи благодаря поправкам губернатора выделяется 58,3 млн рублей. На закупку передвижных медкомплексов для населенных пунктов до 100 человек планируется направить 43 млн рублей. На создание и замену ФАПов для поселков, численность которых составляет от 100 до 2 тыс. человек закладывается 15 млн рублей.