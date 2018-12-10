Сильные ливни и шквалистый ветер принесет южный циклон в Крым

10.12.18 13:32

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Сильные ливни и шквалистый ветер прогнозируются во вторник и среду в Крыму, в регионе распространили экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС РФ в понедельник.

"В связи с выходом южного циклона 11 декабря, ночью 12 декабря в Крыму ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм). Усиление восточного ветра с переходом на северо-западный, 20-25 м/с. 12 декабря отложение мокрого снега, гололед, гололедица", - говорится в сообщении.

Жителям полуострова и туристам советуют не оставлять автомобили под крупными деревьями, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.