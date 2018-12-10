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10.12.18 13:39

Правительство РФ распределило около 20 млрд рублей между регионами

© РИА Новости. Михаил Фомичев
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении субъектов Федерации за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий, сообщает сайт правительства РФ.

"В целях поощрения субъектов Федерации, занявших с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, подписанным распоряжением межбюджетные трансферты (гранты) в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.

"Наиболее высокие значения оценки достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями", - подчеркивают в правительстве РФ.

В таблице представлено распределение грантов из федерального бюджета бюджетам регионов:

Субъект Российской Федерации Размер гранта(тыс. рублей)

Республика Адыгея 669307,8

Республика Башкортостан 192797,6

Республика Дагестан 625219,7

Республика Ингушетия 167070,6

Республика Крым 453831

Республика Татарстан 690021

Республика Тыва 250717,7

Чеченская Республика 606444,2

Чувашская Республика 192797,6

Камчатский край 930706,3

Приморский край 369703,7

Амурская область 644838,3

Белгородская область 990846,3

Владимирская область 331802,6

Вологодская область 396307,3

Воронежская область 714836,5

Иркутская область 532606,8

Калининградская область 316479,1

Калужская область 265783,2

Курская область 512631

Ленинградская область 842764,3

Липецкая область 299322,8

Магаданская область 413222,5

Московская область 819713,2

Нижегородская область 152592,7

Новосибирская область 351893,8

Пензенская область 235732,3

Ростовская область 471413,8

Рязанская область 589404,6

Самарская область 217048

Саратовская область 282112,8

Сахалинская область 882990,9

Смоленская область 553795,5

Тверская область 137628,8

Тульская область 488625,8

Ульяновская область 431937,2

Город Москва 862699,8

Город Санкт-Петербург 571888,6

Город Севастополь 732744,4

Ямало-Hенецкий автономный округ 767719,9

Итого 19960000

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