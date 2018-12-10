Ульяновские чиновники пересядут на общественный транспорт для проверки работы перевозчиков

10.12.18 13:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил временно пересадить своих подчиненных на общественный транспорт.

"Поручил на неделю лишить чиновников служебного транспорта. Чтобы они смогли убедиться, хорошо ли работает общественный транспорт", - сообщил С.Морозов в своем микроблоге в "Твиттере".

Глава региона хочет, чтобы его подчиненные "прошлись по городу и выяснили, как у нас расчищают тротуары и дороги".

"По итогам недели мы поймём, совпадают ли доклады с ситуацией", - говорится в сообщении.