Власти Удмуртии перенесли сроки решения проблем обманутых дольщиков с 2019 на 2020 год

10.12.18 14:19

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии намерены окончательно решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году, заявил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании в понедельник.

"Мы должны отработать так, чтобы в 2020 году снять проблему обманутых дольщиков", - сказал А.Бречалов.

Он назвал творящееся на стройках республики "борделем". "Я могу сейчас список зачитать недостроенных объектов, проблемных объектов, объектов, по которым задолженность перед субподрядчиками. Как хотели, так и делали", - заключил он.

В июне текущего года министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб сообщал журналистам, что все обманутые дольщики республики будут обеспечены жильем до конца 2019 года. Таким образом, срок решения проблем обманутых дольщиков в регионе сдвигается.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил в своем выступлении, что сроки по сдаче ряда домов переносятся по техническим причинам. Так, он отметил, что в 16-этажном доме на улице Петрова, 49 в Ижевске, готовность которого составляет 30%, выявлены существенные нарушения в конструкции здания - в частности, необходимо укреплять опорную стенку со стороны оврага. "Поэтому сроки, которые были вам озвучены - 2-й квартал 2019 года, мы вынуждены сдвинуть до 1-го квартала 2020 года", - сказал Я.Семенов.

Он добавил, что еще у двух 12-этажных домов на улице Нижняя в Ижевске, готовность которых 95% и 30%, не сделаны внутриплощадочные сети, и в настоящее время застройщик находится в процедуре банкротства и ведется поиск нового инвестора. "План завершения строительства - конец 2019 - начало 2020 года", - уточнил он.